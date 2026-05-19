في الثانية بعد منتصف ليل الثلاثاء، أعلى كوبري الجامعة الرابط بين الجيزة والقاهرة، أوقف أحمد سلامة سيارته قليلًا ليلتقط أنفاسه ويستمتع بنسائم الفجر المنعشة بعد يوم عمل شاق أنهك روحه قبل جسده.

لثوانٍ، أغمض عينيه محاولًا منح نفسه قسطًا من الراحة عقب جلسات عصف ذهني استمرت أكثر من 10 ساعات داخل مقر عمله، لكن مفاجأة غير سارة حولت تلك اللحظات الهادئة إلى مشهد درامي لا يُنسى.

مشهد صادم أعلى كوبري الجامعة

وبينما كانت أجراس ساعة جامعة القاهرة العتيقة تعلن الثانية صباحًا، أمسك أحمد هاتفه ليرد على زوجته مطمئنًا: "أنا في الطريق.. أجيب حاجة معايا؟" لكن المكالمة لم تكتمل.

فجأة، اقتحمت دراجة نارية سكون الليل، يستقلها شابان؛ أحدهما يقود، والآخر يتمتع بخفة يد وسرعة خاطفة. اقترب الأخير من باب السيارة الأيسر، وفي لحظة مباغتة انتزع الهاتف من يد أحمد بأسلوب احترافي يشبه عمليات الخطف السريع.

تجمد أحمد لثوانٍ من شدة الصدمة، محاولًا استيعاب ما حدث، لكن عناية الله تدخلت سريعًا؛ إذ اختل توازن الدراجة النارية، فانقلبت على جانب الكوبري، لتتحول الكفة فجأة لصالح الضحية.

مطاردة مثيرة فوق كوبري الجامعة

استغل أحمد الفرصة، وانطلق يطارد اللص لمسافة قاربت 100 متر، بينما انشغل قائد الدراجة بمحاولة إعادة توازنها. ومع تصاعد المطاردة، بدأ المارة المتواجدون قرب المقاهي وعربات حمص الشام بالتجمع، ليزداد المشهد إثارة.

وأمام تضييق الخناق عليه، أشهر اللص سلاحًا أبيض كان يخفيه بين ملابسه، مهددًا: "لو قربت.. هتخسر حياتك قبل التليفون". لكن أحمد، مستعيدًا ثقته وقوته البدنية التي اكتسبها من تدريباته في صالة الألعاب الرياضية بحلوان، رد بثبات: "مش هتمشي من هنا إلا لما ترجع التليفون".

نهاية درامية لمطاردة مثيرة

لحظات مشحونة حبست أنفاس الجميع، قبل أن يتدخل قائد الدراجة مطالبًا زميله بالاستسلام: "اديله التليفون بدل ما نبات في الحجز". وبانكسار واضح، أعاد اللص الهاتف، قبل أن يفر الشابان سريعًا ويختفيا في ظلام الليل.

انتهت مغامرة أحمد أعلى كوبري الجامعة، بينما كانت أغنيات كوكب الشرق تتسلل من مذياع قريب، فعاد إلى منزله سالمًا، دون خسائر مادية أو إصابات، عاقدًا العزم على ألا يترك خوف اللحظة يحرمه مجددًا من الاستمتاع بسحر "القاهرة ونيلها".

