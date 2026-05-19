إعلان

من هدوء الليل إلى مشهد أكشن.. تفاصيل مطاردة مثيرة أعلى كوبري الجامعة

كتب : محمد شعبان

07:34 م 19/05/2026 تعديل في 07:40 م

محاولة سرقة هاتف شاب أعلى كوبري الجامعة ليلا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في الثانية بعد منتصف ليل الثلاثاء، أعلى كوبري الجامعة الرابط بين الجيزة والقاهرة، أوقف أحمد سلامة سيارته قليلًا ليلتقط أنفاسه ويستمتع بنسائم الفجر المنعشة بعد يوم عمل شاق أنهك روحه قبل جسده.

لثوانٍ، أغمض عينيه محاولًا منح نفسه قسطًا من الراحة عقب جلسات عصف ذهني استمرت أكثر من 10 ساعات داخل مقر عمله، لكن مفاجأة غير سارة حولت تلك اللحظات الهادئة إلى مشهد درامي لا يُنسى.

مشهد صادم أعلى كوبري الجامعة

وبينما كانت أجراس ساعة جامعة القاهرة العتيقة تعلن الثانية صباحًا، أمسك أحمد هاتفه ليرد على زوجته مطمئنًا: "أنا في الطريق.. أجيب حاجة معايا؟" لكن المكالمة لم تكتمل.

فجأة، اقتحمت دراجة نارية سكون الليل، يستقلها شابان؛ أحدهما يقود، والآخر يتمتع بخفة يد وسرعة خاطفة. اقترب الأخير من باب السيارة الأيسر، وفي لحظة مباغتة انتزع الهاتف من يد أحمد بأسلوب احترافي يشبه عمليات الخطف السريع.

تجمد أحمد لثوانٍ من شدة الصدمة، محاولًا استيعاب ما حدث، لكن عناية الله تدخلت سريعًا؛ إذ اختل توازن الدراجة النارية، فانقلبت على جانب الكوبري، لتتحول الكفة فجأة لصالح الضحية.

مطاردة مثيرة فوق كوبري الجامعة

استغل أحمد الفرصة، وانطلق يطارد اللص لمسافة قاربت 100 متر، بينما انشغل قائد الدراجة بمحاولة إعادة توازنها. ومع تصاعد المطاردة، بدأ المارة المتواجدون قرب المقاهي وعربات حمص الشام بالتجمع، ليزداد المشهد إثارة.

وأمام تضييق الخناق عليه، أشهر اللص سلاحًا أبيض كان يخفيه بين ملابسه، مهددًا: "لو قربت.. هتخسر حياتك قبل التليفون". لكن أحمد، مستعيدًا ثقته وقوته البدنية التي اكتسبها من تدريباته في صالة الألعاب الرياضية بحلوان، رد بثبات: "مش هتمشي من هنا إلا لما ترجع التليفون".

نهاية درامية لمطاردة مثيرة

لحظات مشحونة حبست أنفاس الجميع، قبل أن يتدخل قائد الدراجة مطالبًا زميله بالاستسلام: "اديله التليفون بدل ما نبات في الحجز". وبانكسار واضح، أعاد اللص الهاتف، قبل أن يفر الشابان سريعًا ويختفيا في ظلام الليل.

انتهت مغامرة أحمد أعلى كوبري الجامعة، بينما كانت أغنيات كوكب الشرق تتسلل من مذياع قريب، فعاد إلى منزله سالمًا، دون خسائر مادية أو إصابات، عاقدًا العزم على ألا يترك خوف اللحظة يحرمه مجددًا من الاستمتاع بسحر "القاهرة ونيلها".

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوبري الجامعة سرقة القاهرة الجيزة لص

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
أخبار المحافظات

23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "7Dogs".. أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX
زووم

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "7Dogs".. أول فيلم عربي يُعرض بتقنية ScreenX
مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
أخبار المحافظات

مصور فيديو الميكروباص يكشف تفاصيل إحباط محاولة خطف طفلة الشرقية
"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
زووم

"أقوى حفلة في الإمارات".. محمد رمضان يروج لحفله في دبي
توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
حوادث وقضايا

توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام