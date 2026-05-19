أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سواء حظي التحرك العسكري ضد إيران بدعم شعبي أم لا، فإنه "لن يسمح بأن يُنسف العالم أمام عينيه".

قدرات الرد في ظل حرب إيران وأمريكا

أوضح ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن إيران لا تزال لديها قدرة عسكرية محدودة للرد في حال اندلاع المواجهة، مشيرا إلى أن القيادة في طهران "تعلمت درسا" مهما.

وشدد ترامب، على أن مضيق هرمز مياه دولية وليس ملكا لهم، في إشارة إلى تأمين الممرات الملاحية العالمية لضمان عدم تأثر المنطقة بأي تداعيات ناتجة عن حرب إيران وأمريكا.

مخاطر السلاح النووي وسيناريوهات حرب إيران

وأكد الرئيس الأمريكي صرامة موقفه تجاه الطموحات النووية لطهران قائلا: "لا يمكن أن أسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وهم يقومون بذلك"، لافتا إلى أن الأمور ستنفرج في النهاية سواء عبر حل عسكري أو الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وكشف ترامب عن استعداده الكامل لتحمل التبعات الاقتصادية القاسية لتجنب الكارثة الكبرى، إذ قال: "كنت أتوقع تراجع الأسواق بنسبة 25% ولم يكن لدي مانع في ذلك لتفادي حصول محرقة نووية"، وفق ادعائه.

انفراجة قريبة في حرب إيران وأمريكا

وتوقع ترامب حدوث انفراجة في القريب العاجل، موضحا أن ذلك قد يتم بطريقة عسكرية أم عبر اتفاق مع إيران، مؤكدا على أن طهران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، معتبرا أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل لإنهاء حالة التوتر بين إيران وأمريكا.