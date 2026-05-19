إعلان

ترامب: سواء حظت حرب إيران بدعم شعبي أم لا فلن أسمح لها بامتلاك سلاح نووي

كتب : محمود الطوخي

06:48 م 19/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سواء حظي التحرك العسكري ضد إيران بدعم شعبي أم لا، فإنه "لن يسمح بأن يُنسف العالم أمام عينيه".

قدرات الرد في ظل حرب إيران وأمريكا

أوضح ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن إيران لا تزال لديها قدرة عسكرية محدودة للرد في حال اندلاع المواجهة، مشيرا إلى أن القيادة في طهران "تعلمت درسا" مهما.

وشدد ترامب، على أن مضيق هرمز مياه دولية وليس ملكا لهم، في إشارة إلى تأمين الممرات الملاحية العالمية لضمان عدم تأثر المنطقة بأي تداعيات ناتجة عن حرب إيران وأمريكا.

مخاطر السلاح النووي وسيناريوهات حرب إيران

وأكد الرئيس الأمريكي صرامة موقفه تجاه الطموحات النووية لطهران قائلا: "لا يمكن أن أسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي وهم يقومون بذلك"، لافتا إلى أن الأمور ستنفرج في النهاية سواء عبر حل عسكري أو الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة.

وكشف ترامب عن استعداده الكامل لتحمل التبعات الاقتصادية القاسية لتجنب الكارثة الكبرى، إذ قال: "كنت أتوقع تراجع الأسواق بنسبة 25% ولم يكن لدي مانع في ذلك لتفادي حصول محرقة نووية"، وفق ادعائه.

انفراجة قريبة في حرب إيران وأمريكا

وتوقع ترامب حدوث انفراجة في القريب العاجل، موضحا أن ذلك قد يتم بطريقة عسكرية أم عبر اتفاق مع إيران، مؤكدا على أن طهران لن تحصل أبدا على سلاح نووي، معتبرا أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل لإنهاء حالة التوتر بين إيران وأمريكا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران ترامب السلاح النووي الإيراني إيران وأمريكا تأمين مضيق هرمز احتمالات المواجهة العسكرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
حوادث وقضايا

توجيه للمقيمين الأجانب بتقنين أوضاعهم للحصول على كارت الإقامة الذكي
23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
أخبار المحافظات

23 صورة لمكان مذبحة أبنوب.. هنا حدثت الجريمة
سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟
رياضة محلية

سيارة مجهزة لـ 3 احتمالات.. أين سيتواجد درع الدوري أثناء جولة حسم اللقب؟
"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق
رياضة محلية

"تصرفات غير مسؤولة".. بيان ناري من غزل المحلة ضد المدرب المساعد للفريق
قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن استئناف فتاة الأتوبيس

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام