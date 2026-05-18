حزب حريدي يجدد دعوته لحل الكنيست الإسرائيلي

جدّد الزعيم الروحي لحزب "ديجل هتوراه" الحريدي، الحاخام دوف لاندو، دعوته لأعضاء الحزب داخل الكنيست الإسرائيلي للتصويت لصالح مشروع حل الكنيست خلال الجلسة المقررة بعد غد الأربعاء، في وقت تتزايد فيه حدة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحاخام لاندو أكد خلال اجتماع جمعه برئيس الحزب وعضو الكنيست موشيه جافني، ضرورة تأييد مشروع قانون حل الكنيست ودعمه خلال التصويت المرتقب.

وقال متحدث باسم الحاخام، في بيان، إن لاندو أعاد التأكيد على موقفه السابق وشدد مجددًا على ضرورة تصويت أعضاء الكنيست عن حزب "ديجل هتوراه" لصالح حل الكنيست خلال جلسة يوم الأربعاء.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مكونات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تصاعدًا في الخلافات، خصوصًا بشأن مشروع قانون إعفاء اليهود الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.