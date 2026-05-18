إعلان

حزب حريدي يجدد دعوته لحل الكنيست الإسرائيلي

كتب : مصراوي

02:36 م 18/05/2026

الكنيست الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدّد الزعيم الروحي لحزب "ديجل هتوراه" الحريدي، الحاخام دوف لاندو، دعوته لأعضاء الحزب داخل الكنيست الإسرائيلي للتصويت لصالح مشروع حل الكنيست خلال الجلسة المقررة بعد غد الأربعاء، في وقت تتزايد فيه حدة الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الحاخام لاندو أكد خلال اجتماع جمعه برئيس الحزب وعضو الكنيست موشيه جافني، ضرورة تأييد مشروع قانون حل الكنيست ودعمه خلال التصويت المرتقب.

وقال متحدث باسم الحاخام، في بيان، إن لاندو أعاد التأكيد على موقفه السابق وشدد مجددًا على ضرورة تصويت أعضاء الكنيست عن حزب "ديجل هتوراه" لصالح حل الكنيست خلال جلسة يوم الأربعاء.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه مكونات الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تصاعدًا في الخلافات، خصوصًا بشأن مشروع قانون إعفاء اليهود الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيست الإسرائيلي التجنيد إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
زووم

بعد شائعة القبض عليه.. 15 صورة جمعت بين أصالة وزوجها فائق حسن
صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
شئون عربية و دولية

صراع الداخل.. إعلام عبري يكشف سبب إعلان نتنياهو زيارته المزعومة للإمارات
بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف
أخبار المحافظات

بسبب إزالة كشك مخالف.. مواطن يصيب نفسه بسلاح أبيض داخل مجلس مدينة منوف
رويترز: باكستان أرسلت آلاف الجنود والطائرات إلى السعودية خلال حرب إيران
شئون عربية و دولية

رويترز: باكستان أرسلت آلاف الجنود والطائرات إلى السعودية خلال حرب إيران
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مع ختام تعاملات اليوم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور