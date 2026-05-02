اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن واقتيادها للصومال

أعلن خفر السواحل اليمني، اليوم السبت، عن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل مدينة شبوة اليمنية واقتيادها للصومال.

وذكر خفر السواحل اليمني في بيان له، أن الناقلة تعرضت لعملية سطو مسلح من عناصر مجهولة وتم الصعود إليها والسيطرة عليها والتوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادث على بعد 84 ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا اليمنية في خليج عدن.

وذكرت الهيئة أن ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب قارب صغير وسفينة صيد منه، لكن لم يصدر حتى الآن أي معلومات عن الناقلة.