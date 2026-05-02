اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن واقتيادها للصومال

كتب : وكالات

04:02 م 02/05/2026

أعلن خفر السواحل اليمني، اليوم السبت، عن اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل مدينة شبوة اليمنية واقتيادها للصومال.

وذكر خفر السواحل اليمني في بيان له، أن الناقلة تعرضت لعملية سطو مسلح من عناصر مجهولة وتم الصعود إليها والسيطرة عليها والتوجه بها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادث على بعد 84 ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا اليمنية في خليج عدن.

وذكرت الهيئة أن ناقلة بضائع أبلغت عن اقتراب قارب صغير وسفينة صيد منه، لكن لم يصدر حتى الآن أي معلومات عن الناقلة.

اليمن الصومات حرب إيران ناقلة نفط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
رياضة محلية

بعد ثلاثية الأهلي في المهدي.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك؟
بعد قرار ترامب الأخير.. كم عدد القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا؟
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب الأخير.. كم عدد القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا؟

أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
مسرح و تليفزيون

أول تعليق من مخرج مسلسل "بيت بابا 2" بعد حريق موقع التصوير
كم خسرت إيران منذ بدء الحصار الأمريكي عليها؟
شئون عربية و دولية

كم خسرت إيران منذ بدء الحصار الأمريكي عليها؟

بيكهام يثير الغضب في الأهلي واتجاه لمعاقبته.. تفاصيل
رياضة محلية

بيكهام يثير الغضب في الأهلي واتجاه لمعاقبته.. تفاصيل

