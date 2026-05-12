جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة قرب إيلات وتحقيقات جارية

كتب : وكالات

02:58 م 12/05/2026

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة مسيرة في منطقة إيلات بعد إطلاقها من جهة الشرق، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصدرها.

وقال جيش الاحتلال، إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط المسيرة في أجواء إيلات، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التقديرات الأولية تشير إلى احتمال انطلاقها من العراق أو اليمن أو إيران.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها الدفاعات الجوية الإسرائيلية طائرة مسيرة في منطقة إيلات منذ توقف الحرب مع إيران.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن التقديرات الأمنية داخل إسرائيل تشير إلى أن الحوثيين أطلقوا مسيرتين باتجاه مدينة إيلات.

جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي العراق اليمن إيران

