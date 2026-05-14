الحوثيون: تجدد الحرب على إيران سيشعل المنطقة والعالم

كتب : وكالات

12:09 ص 14/05/2026

حذرت جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، من تجدد الحرب على إيران مؤكدة أن أي تصعيد عسكري جديد قد ينعكس بشكل واسع على استقرار المنطقة والعالم.

جاء ذلك في رسالة بعثها عبد الواحد أبو راس نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين "غير معترف بها" اليوم الأربعاء، إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وحسب وكالة الأنباء التابعة للجماعة (سبأ)، قال أبو راس إن الحرب على إيران تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وإن استمرارها "سيجر المنطقة والعالم إلى حرب سيكتوي بتداعياتها الجميع".

وأضاف أن "العدوان على إيران يستهدف الأمة بأسرها"، مشددا على ضرورة تصدي كافة الدول الإسلامية لهذا "العدوان وإفشال المخطط الصهيوني الذي يستهدف الجميع دون استثناء".

