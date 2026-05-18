تحدث الفنان محمد رمضان خلال لقائه في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، عن مشواره الفني وما واجهه من تحديات، مؤكدًا أن العمل في مجال الفن الذي يحبه يجعل الإحساس بالمعاناة مختلفًا رغم وجود ضغوط حقيقية خلال الرحلة.

وقال رمضان إنه مرّ بفترات صعبة وتحمل "تكاليف وضغوطًا كبيرة" على حد وصفه، مشيرًا إلى أن بعض قراراته أو أعماله فهمت بشكل خاطئ أحيانًا من الجمهور، رغم أن هدفه الأساسي كان توجيه رسائل لفئات معينة من الشباب ومحاولة التعبير عنهم.

وأضاف، قائلًا: "أنا معاناتي في شيء بحبه بحس إن مفيش معاناة بس طبعا بيبقى في معاناة، ودفعت ضرايب كتير، وأنا والله لما بعرض حاجة مسلسل أو فيلم ما أقصد أزعلك بيها والله ما اقصد أن الشريحة دي تتخض بس كل شيء بعمله قاصد بيه هدف وناس معينة وشباب معين".

وتابع: "حتى موضوع العربيات وعرضها دا زعل ناس كتيرة لكن في شريحة حست إنه دا شاب شبهنا وزينا وبيعرض عربياته".

