أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمناقشة ملف حرب إيران والمفاوضات التجارية الجارية بين الجانبين، محذرا من زيادة الرسوم الجمركية في حال عدم التزام التكتل بوعوده.

توافق دولي بشأن منع نووي إيران

أكد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، توافق تام في الرؤى مع رئيسة المفوضية الأوروبية حول ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أنه الجانبين اتفقا على أن "النظام الذي يقتل شعبه لا يمكنه السيطرة على قنبلة قادرة على قتل الملايين"، واصفا الاتصال بأنه كان "رائعا".

مستجدات إنهاء حرب إيران وأمريكا

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه طهران تراجع الرسائل الواردة من الولايات المتحدة عبر الوسطاء الباكستانيين، إذ لم تتوصل بعد إلى رد نهائي على الاقتراح الأمريكي الرامي إلى إنهاء حرب إيران وتجاوز الأزمة الحالية القائمة بين إيران وأمريكا.

الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي

تطرق الرئيس الأمريكي في حديثه مع رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الالتزامات التجارية المرتبطة بما وصفه بأنه "اتفاقية تجارية تاريخية" تم التوصل إليها في تيرنبيري باسكتلندا العام الماضي، والتي اعتبرها أكبر اتفاقية تجارية على الإطلاق.

وأوضح ترامب أنه ينتظر بصبر أن يفي الاتحاد الأوروبي بجانبه من الاتفاق، والذي ينص على خفض تعريفاته الجمركية إلى الصفر وفقا لما تم التعهد به سابقا.

مهلة ترامب والقيود القانونية

وحدد ترامب مهلة للاتحاد الأوروبي حتى حلول الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة للوفاء بهذه الالتزامات، محذرا من رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير في حال عدم الالتزام.

ورغم هذه التهديدات، لا يزال الغموض يكتنف الصلاحيات التي تخول ترامب فرض مثل هذه الرسوم، خاصة في ظل حكم المحكمة العليا الذي أبطل سياسته الجمركية في وقت سابق من هذا العام.