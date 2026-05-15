عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اجتماعا ثنائيا اليوم الجمعة، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة "بريكس" في العاصمة نيودلهي.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين ومناقشة آفاق التعاون متعدد الأطراف في ظل رئاسة الهند للمجموعة، حيث أعرب عراقجي عن تقديره للاستضافة الهندية المتميزة للاجتماع الوزاري وما أسفر عنه من مشاورات بناءة تهدف إلى تحقيق مزيد من التنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

تطورات الوضع الميداني ومصير التهدئة بعد حرب الأربعين يوما

أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الهندي، على صورة الأوضاع الميدانية والسياسية في أعقاب حرب الأربعين يوما، مُسلّطا الضوء على طبيعة وقف إطلاق النار الذي وصفه بـ"الهش" وتحديات استمراره في ظل الظروف الراهنة، حسبما أفادت وكالة "مهر".

واستعرض الجانبان مسار المفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع بشكل دائم، حيث تُولي طهران ونيودلهي أهمية كبرى لاستقرار المنطقة وتجنب عودة التصعيد العسكري الذي قد يلقي بظلاله على الأمن والسلم الإقليميين.

أمن الملاحة في مضيق هرمز واستقرار الممرات البحرية الاستراتيجية

شكّلت التطورات الأخيرة في مضيق هرمز "محورا رئيسا" في المباحثات، حيث ناقش الوزيران المسائل المتعلقة بالأمن البحري وضمان استقرار الممرات المائية الدولية التي تعد شريانا حيويا للتجارة العالمية.

وأكد الجانب الهندي، من خلال تصريحات الوزير جايشانكار على عمق العلاقات التاريخية والودية التي تجمع الهند وإيران، مشددا على دعم بلاده الثابت للحلول الدبلوماسية كوسيلة وحيدة لتسوية النزاعات الدولية وضمان أمن البحار بما يخدم مصالح الدول المطلة على الممرات المائية والمجتمع الدولي على حد سواء.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تؤكد كل من طهران ونيودلهي على أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز كشريان حيوي للاقتصاد العالمي، وسط مخاوف متزايدة من أي تصعيد قد يهدد تدفق الطاقة والتجارة الدولية.