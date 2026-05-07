اعتقال القوات الهندية، مئات الأشخاص، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف في أعقاب الانتخابات التي شهدتها ولاية البنغال الغربية ‌بشرق الهند.

أسفرت أعمال العنف عن مقتل 3 أشخاص على الأقل من بينهم مساعد لمسؤول كبير بحزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتغلب حزب بهاراتيا جاناتا ⁠بقيادة مودي على حزب مؤتمر ترينامول بقيادة رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي التي تتولى السلطة منذ عام 2011.

ورفضت بانيرجي الاستقالة، إذ قالت: "إنها لم تهزَم" واتهمت لجنة الانتخابات بالتواطؤ مع حزب بهاراتيا جاناتا للفوز في الانتخابات.

وقال قائد الشرطة سيد ناث جوبتا، إنه ‌تم ⁠تسجيل أكثر من 200 قضية جنائية في أنحاء الولاية بسبب أعمال العنف، وجرى اعتقال 433 شخصا.

واتهم حزب بهاراتيا جاناتا حزب مؤتمر ترينامول بتنفيذ عمليات اغتيال ⁠موجهة.

وندد حزب مؤتمر ترينامول من جانبه بأعمال العنف التي قال إنها تنفَذ على يد مشاغبين مدعومين من ⁠حزب بهاراتيا جاناتا.

ولدى ولاية البنغال الغربية تاريخ من أعمال العنف بعد الانتخابات.

وقُتل حوالي ⁠12 شخصا خلال اشتباكات مماثلة بين الأحزاب السياسية بعد إعلان النتائج خلال الانتخابات السابقة في عام 2021، وفقا لرويترز.