بالفيديو.. حريق هائل يضرب منشأة غاز في فنزويلا تديرها شركة صينية

كتب : وكالات

10:51 م 15/05/2026

اندلع حريق، الجمعة، في منشأة لمعالجة الغاز ببحيرة ماراكايبو في فنزويلا، وفقًا لخمسة مصادر وتقارير عن الحادث ومقاطع فيديو اطلعت عليها رويترز، ما أسفر عن إصابة ستة عمال على الأقل.

وتشهد منشآت النفط والغاز المتقادمة في فنزويلا، خصوصًا في المنطقة الغربية، حرائق وانقطاعات كهربائية متكررة، في ظل نقص طويل الأمد في الاستثمارات الأجنبية والعقوبات الأمريكية التي أعاقت أعمال الصيانة.

واضطر عاملان إلى القفز في المياه وأصيبا بحروق شديدة، وتم نقلهما إلى مستشفى قريب في مدينة ماراكايبو غربي البلاد، فيما أُبلغ عن إصابة أربعة آخرين بجروح أقل خطورة، بحسب التقارير ومقاطع الفيديو التي أظهرت عمالًا يستخدمون خراطيم المياه للسيطرة على ألسنة اللهب المرتفعة المتصاعدة من المنشأة.
ولم يتم إخماد الحريق حتى ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي. ولم ترد شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على طلب للتعليق بشكل فوري.


واندلع الحريق خلال عملية لتخفيف ضغط الغاز داخل محطة ضغط "لامارجاس" في بحيرة ماراكايبو، وفقًا لتقارير داخلية لشركة PDVSA اطلعت عليها رويترز.
وتعد منشأة الغاز جزءًا من مشروع "لاغو سينكو"، الذي تديره الشركة الصينية "تشاينا كونكورد ريسورسز كورب" بموجب عقد مددته PDVSA لإنتاج النفط الخام من المياه الضحلة في البحيرة.


وأشار أحد التقارير إلى تعرض المنشأة لأضرار، دون تقديم تفاصيل إضافية.
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير، تعمل الولايات المتحدة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الفنزويلي ضمن خطة إعادة إعمار طموحة بقيمة 100 مليار دولار.
لكن الحوادث المتكررة والتدهور العميق في منشآت PDVSA، من محطات الكهرباء إلى الحقول النفطية والمصافي، ما تزال تثير شكوك المحللين والمستثمرين المحتملين حول ما يمكن تحقيقه فعليًا، بحسب تحذيراتهم.

