إعلان

وزير الخارجية الإيراني: الوساطة الباكستانية لم تفشل بعد

كتب : وكالات

01:50 م 15/05/2026

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوساطة الباكستانية المتعلقة بالأزمة الحالية لم تصل إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن مسارها لا يزال مستمراً رغم ما وصفه بصعوبة الأوضاع نتيجة السلوك الأمريكي.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الوساطة الباكستانية "لم تفشل بعد"، لكنه أشار إلى أن التقدم في هذا المسار يواجه تعقيدات مرتبطة بالموقف الأمريكي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تقدر جهود أي دولة تمتلك القدرة على المساعدة في حل الأزمة، معرباً بشكل خاص عن تقديره للدور الصيني.

وأوضح أن العلاقات بين إيران والصين جيدة، مؤكداً ترحيب طهران بأي جهود تبذلها بكين للمساهمة في التوصل إلى حل للأزمة الحالية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي الوساطة الباكستانية الصين الولايات المتحدة حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
شئون عربية و دولية

مأزق هرمز الكبير.. من يتراجع أولًا في المواجهة بين واشنطن وطهران؟
فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
زووم

فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
أخبار المحافظات

أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل
اقتصاد

صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل
بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
زووم

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان