أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الوساطة الباكستانية المتعلقة بالأزمة الحالية لم تصل إلى طريق مسدود، مشيراً إلى أن مسارها لا يزال مستمراً رغم ما وصفه بصعوبة الأوضاع نتيجة السلوك الأمريكي.

وقال عراقجي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الوساطة الباكستانية "لم تفشل بعد"، لكنه أشار إلى أن التقدم في هذا المسار يواجه تعقيدات مرتبطة بالموقف الأمريكي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تقدر جهود أي دولة تمتلك القدرة على المساعدة في حل الأزمة، معرباً بشكل خاص عن تقديره للدور الصيني.

وأوضح أن العلاقات بين إيران والصين جيدة، مؤكداً ترحيب طهران بأي جهود تبذلها بكين للمساهمة في التوصل إلى حل للأزمة الحالية.