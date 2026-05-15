ترامب: لم أكن مؤيدا لوقف إطلاق النار مع إيران

كتب : وكالات

04:20 م 15/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يكمل قراءة أي مقترح إيراني يمنح طهران أي شيء نووي بأي شكل من الأشكال.

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إنه شخصيا لم يكن مؤيدا لوقف إطلاق النار مع إيران، لكنه فعل ذلك خدمة لباكستان.
وكان ترامب قد أكد، أنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة عشرين عامًا، شرط أن يكون ذلك التزامًا حقيقيًا وفعليًا من جانب طهران، مشددًا على أن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي مهما كانت الظروف.
وقال ترامب إن المقترح الإيراني الذي اطلع عليه لم يكن مقبولًا بالنسبة له، مضيفًا أنه رفضه بعدما لم تعجبه الجملة الأولى الواردة فيه.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نظيره الصيني أكد له معارضته امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، موضحًا في الوقت نفسه أنه لم يقدم أي تعهدات للرئيس الصيني تتعلق بملف تايوان.

وأضاف ترامب أنه لم يطلب من الرئيس الصيني أي تحرك يخص إيران، كما لم يطلب منه الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي حديثه عن القدرات العسكرية الإيرانية، قال ترامب إن 80 بالمئة من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها.

موعد إعلان أول أيام شهر ذي الحجة ووقفة عرفات 1447
أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
رئيس وزراء إسبانيا: مقاطعة يوروفيجن بسبب إسرائيل تضعنا على الجانب الصحيح
ثاني العائدين.. الأهلي يستقر على عودة لاعبه المعار
