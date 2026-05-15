وزير الخارجية الصيني: الرئيس شي جين بينغ سيزور أمريكا في الخريف المقبل

كتب : وكالات

05:38 م 15/05/2026

ترامب والرئيس الصيني شي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما بالمحادثات.
وأضاف وزير الخارجية الصيني، في تصريحات لوكالة رويتر، إن الصين تدعو لإعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن.

وزير الخارجية الصيني: الرئيس شي جين بينغ سيزور الولايات المتحدة في الخريف المقبل

وأكد وانج يي، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيزور الولايات المتحدة في الخريف المقبل.
وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وجّه دعوة رسمية إلى نظيره الصيني "شي جين بينج" لزيارة أمريكا.

شي جين بينج حرب إيران الصين مضيق هرمز الصين وأمريكا إيران وأمريكا

