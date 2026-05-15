قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن بكين تشجع الولايات المتحدة وإيران على مواصلة حل خلافاتهما بالمحادثات.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، في تصريحات لوكالة رويتر، إن الصين تدعو لإعادة فتح مضيق هرمز بأسرع وقت ممكن.

وأكد وانج يي، أن الرئيس الصيني شي جين بينج، سيزور الولايات المتحدة في الخريف المقبل.

وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وجّه دعوة رسمية إلى نظيره الصيني "شي جين بينج" لزيارة أمريكا.