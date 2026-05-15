أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه كشف شبكة تجسس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي واعتقل العنصر الرئيسي فيها بمحافظة أردبيل شمال غربي البلاد.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الجمعة، إن الجاسوس الذي تم اعتقاله تواصل مع الموساد وأرسل معلومات عن بعض المواقع الحساسة والمهمة في أردبيل.

وأكد الحرس الثوري أن بعض المواقع التي أرسل الجاسوس المعتقل إحداثياتها إلى الموساد كانت قد تعرضت سابقاً لاستهداف بصواريخ أمريكية إسرائيلية.