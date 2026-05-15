الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك شبكة تجسس تابعة للموساد

10:02 م 15/05/2026

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه كشف شبكة تجسس تابعة لجهاز الموساد الإسرائيلي واعتقل العنصر الرئيسي فيها بمحافظة أردبيل شمال غربي البلاد.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الجمعة، إن الجاسوس الذي تم اعتقاله تواصل مع الموساد وأرسل معلومات عن بعض المواقع الحساسة والمهمة في أردبيل.
وأكد الحرس الثوري أن بعض المواقع التي أرسل الجاسوس المعتقل إحداثياتها إلى الموساد كانت قد تعرضت سابقاً لاستهداف بصواريخ أمريكية إسرائيلية.

