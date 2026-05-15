ترامب: إيران لن تحصل على سلاح نووي وسأقرر بشأن العقوبات قريبًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يمانع في تعليق إيران برنامجها النووي لمدة عشرين عامًا، شرط أن يكون ذلك التزامًا حقيقيًا وفعليًا من جانب طهران، مشددًا على أن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي مهما كانت الظروف.

وقال ترامب إن المقترح الإيراني الذي اطلع عليه لم يكن مقبولًا بالنسبة له، مضيفًا أنه رفضه بعدما لم تعجبه الجملة الأولى الواردة فيه.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن نظيره الصيني أكد له معارضته امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، موضحًا في الوقت نفسه أنه لم يقدم أي تعهدات للرئيس الصيني تتعلق بملف تايوان.

وأضاف ترامب أنه لم يطلب من الرئيس الصيني أي تحرك يخص إيران، كما لم يطلب منه الضغط على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي حديثه عن القدرات العسكرية الإيرانية، قال ترامب إن 80 بالمئة من القدرات الصاروخية الإيرانية تم تدميرها.

كما أعلن أنه سيدرس خلال الأيام المقبلة مسألة رفع العقوبات المفروضة على شركات النفط الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مؤكدًا أنه سيحسم قراره قريبًا.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن المباحثات مع الجانب الصيني لم تتناول ملف الرقائق الإلكترونية.

وشدد ترامب على أن إيران لن تتاح لها أي فرصة لامتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن القوات الجوية الإيرانية تعرضت للتدمير الكامل، وأن القادة الإيرانيين تم التخلص منهم.

وأضاف أن الولايات المتحدة قضت على قدرات التصنيع العسكري الإيرانية، معتبرًا أن الجيش الإيراني تم القضاء عليه، قبل أن يشير إلى احتمال تنفيذ "عملية تنظيف خفيفة".

كما تحدث ترامب عن التحقيق الجاري بشأن استهداف مدرسة داخل إيران، مؤكدًا استمرار متابعة القضية.

وأشار إلى أنه ناقش ملف نزع الأسلحة النووية خلال زيارته إلى الصين، موضحًا أن هذا الملف يطرحه باستمرار خلال مباحثاته مع موسكو وبكين.

وأضاف أن الرئيس الصيني يؤيد منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويرغب أيضًا في إعادة فتح مضيق هرمز.

وختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أنه أبلغ الرئيس الصيني بأنه لن يتحدث عن ملف تايوان.