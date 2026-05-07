أفادت وكالة أنباء فارس، نقلا عن مراسلها في بندر عباس، بأن أهالي المدينة سمعوا مساء اليوم الخميس، أصوات تشبه الانفجارات من محيط المدينة في جنوب إيران، دون تحديد مصدرها حتى الآن.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أن المصدر الدقيق لهذه الأصوات وموقعها لا يزالان غير معروفين، مشيرة إلى أن المتابعة الصحفية مستمرة للكشف عن أبعاد الواقعة وتفاصيلها.

وأضافت وكالة فارس، أن الليلتين الماضيتين شهدتا ردود فعل من القوات المسلحة الإيرانية تزامنا مع الجهود الأمريكية لعبور السفن عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية استهدفت قاربي صيد، ما أسفر عن مقتل شخص.