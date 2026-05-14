أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستاني طاهر أندرابي أن وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران "لا يزال ساريًا".

وقال المتحدث، حسبما أوردت وزارة الخارجية الباكستانية على موقعها الرسمي، "عملية السلام لا تزال قائمة، وهي مستمرة. ما زلنا ملتزمين بها. وما زلنا متفائلين".

وأضاف أندرابي أن إعطاء زخم لعملية السلام هو في المقام الأول من اختصاص الطرفين الرئيسيين في الحوار، وأن باكستان تظل ملتزمة بذلك.

وأكدت الخارجية الباكستانية التزام البلاد بدورها كوسيط في الحوار بين الولايات المتحدة وإيران وسعيها لتخفيف حدة التوتر والتزامها بإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.