أسفرت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية المغربية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية، عن العثور وانتشال جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين “الأسد الإفريقي 2026” وفُقدا منذ 2 مايو الجارى على مستوى جرف صخري بمنطقة "كاب درعة".

وذكر بيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة الثامنة و55 دقيقة صباحا من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه، وحسب التحقيقات والتحاليل الأولية للتحقيق، فإن الجثمان للملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور.

وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بمدينة كلميم، وفقا للإجراءات المعمول بها، في انتظار ترحيله.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ 2 مايو الجارى.