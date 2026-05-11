إعلان

العثور على جثمان أحد الجنديين الأمريكيين المفقودين أثناء تمرين الأسد الأفريقي

كتب : مصراوي

12:56 ص 11/05/2026

القوات المسلحة المغربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت عمليات البحث المكثفة التي تجريها القوات المسلحة الملكية المغربية بشكل مشترك مع القوات الأمريكية، عن العثور وانتشال جثمان أحد الجنديين الأمريكيين اللذين كانا يشاركان في تمرين “الأسد الإفريقي 2026” وفُقدا منذ 2 مايو الجارى على مستوى جرف صخري بمنطقة "كاب درعة".

وذكر بيان صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية أنه تم رصد موقع الجثمان وانتشاله نحو الساعة الثامنة و55 دقيقة صباحا من قبل عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية والوقاية المدنية، وذلك بفضل الجهود المشتركة للفرق البرية والبحرية والجوية، مضيفا أنه، وحسب التحقيقات والتحاليل الأولية للتحقيق، فإن الجثمان للملازم أول كيندريك لامونت كي جونيور.

وقد جرى نقل الجثمان عبر مروحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى العسكري مولاي الحسن بمدينة كلميم، وفقا للإجراءات المعمول بها، في انتظار ترحيله.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ للعثور على الجندي الأمريكي الثاني المفقود منذ 2 مايو الجارى.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القوات المسلحة المغربية القوات الأمريكية الأسد الإفريقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
ارتفاع أسعار النفط 3% بعد إخفاق أمريكا وإيران في التوصل إلى اتفاق
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط 3% بعد إخفاق أمريكا وإيران في التوصل إلى اتفاق
نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
علاقات

نيران مشتعلة حتى اليوم.. أقدم 5 حرائق دائمة في العالم "صور"
الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو