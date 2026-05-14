صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الصين ستعمل خلف الكواليس لاستخدام تأثيرها لدى طهران من أجل إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا أن من مصلحة بكين القصوى استعادة حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي الحيوي.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة سي ان بي سي الخميس، أن حاجة الصين لفتح المضيق تفوق حاجة الولايات المتحدة نظرا لكونها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مشيرا إلى أن المحادثات التي عقدت في بكين بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج شهدت توافقا على ضرورة بقاء هرمز مفتوحا لدعم حرية تدفق الطاقة.

وأشار وزير الخزانة إلى أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية أدى إلى توقف التصدير تماما من محطة جزيرة خرق الرئيسية، موضحا أن صور الأقمار الصناعية تظهر امتلاء خزانات النفط في إيران، ما سيجبر طهران على البدء في إغلاق منشآت الإنتاج.

وذكر بيسنت أن بكين ودولا أخرى بدأت في البحث عن مصادر طاقة أكثر استقرارا لتنويع إمداداتها بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط، كاشفا عن خطط أمريكية لزيادة صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من ولاية ألاسكا لتلبية هذه الاحتياجات.