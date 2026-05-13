قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، إنه من الممكن أن تحدث مواجهات جديدة مع الولايات المتحدة.

وأضاف رضائي في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء، أن إيران بصدد إعداد قانون جديد بخصوص الملاحة في مضيق هرمز، مؤكداً أن القوات الإيرانية أجبرت أمريكا على التراجع وهي المسؤولة عن التصعيد.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن العقيدة النووية في إيران سلمية، ولكن إذا تعرضت البلاد لتهديد وجودي فمن الممكن أن تتغير هذه العقيدة.

وأشار إلى أنه إذا تواصلت الضغوط على إيران فقد يتم العمل على زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%.

وأوضح المسؤول البرلماني الإيراني، أن إيران مستعدة لكافة السيناريوهات، وليس لديها مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، مضيفاً: "نريد إنهاء الحرب ولن نقبل تمديد وقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن الحديث عن تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم كان قبل الحرب الماضية، وأن بلاده ليست بصدد تقديم تنازلات للعدو.

وأكد رضائي أنه ليس أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى الاستسلام أمام الشعب الإيراني، مضيفاً: "إما أن يتعامل ترمب مع المفاوضين الإيرانيين أو مع الصواريخ الإيرانية".