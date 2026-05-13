بمشاركة 600 جندي.. بدء أول مناورة عسكرية مشتركة بين الناتو وصربيا

10:06 م 13/05/2026

انطلقت في صربيا، اليوم الأربعاء، فعاليات أول مناورة عسكرية مشتركة بين حلف شمال الأطلسي "الناتو" والقوات المسلحة الصربية، تحت اسم "الناتو-صربيا"، وذلك في قاعدة "الجنوب" العسكرية ومنطقة تدريب "بوروفاتس"، بمشاركة نحو 600 جندي من صربيا وإيطاليا ورومانيا وتركيا.

وأوضح الحلف - في بيان نشره اليوم على موقعه الرسمي - أن المناورة تستمر حتى 23 مايو الجاري، وتشمل تدريبات على القتال في المناطق الحضرية، وحماية القواعد العسكرية، والسيطرة على الحشود، وتشغيل نقاط التفتيش، في إطار سيناريو افتراضي لعمليات دعم السلام، دون استخدام ذخيرة حية.

وشهدت مراسم الافتتاح مشاركة ممثلين عن القوات المسلحة الصربية وقيادة القوات المشتركة التابعة للناتو في نابولي، إضافة إلى مكتب الاتصال العسكري للحلف في بلجراد.

وقال مدير المناورة العقيد برانيسلاف ستيفانوفيتش إن التدريبات تمثل فرصة للعمل والتدريب المشترك مع قوات من دول أعضاء في الناتو، بما يسهم في تعزيز التعاون والثقة المتبادلة ودعم الاستقرار والأمن.

من جانبه، أكد قائد التخطيط في قيادة القوات المشتركة للناتو الأميرال البريطاني إيان كيولي أن التحضير للمناورة بدأ مطلع عام 2025 بالتنسيق بين الجانبين، مشيراً إلى أن فرق التخطيط من الناتو وصربيا عملت بصورة "سلسة ومتكاملة" لتبادل الخبرات والأفكار.

ويشارك في متابعة المناورة مراقبون ومخططون عسكريون من عدة دول، بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والجبل الأسود.

وتعد هذه أول مناورة عسكرية مباشرة بين الناتو وصربيا، رغم تنفيذ تدريبات مشتركة سابقة في مجال الاستجابة للطوارئ المدنية عام 2018. وترتبط صربيا بشراكة مع الحلف منذ انضمامها إلى برنامج "الشراكة من أجل السلام" عام 2006.

