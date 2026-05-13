حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي.

هنيد وأحمد صيام في العزاء

شارك النجم محمد هنيدي في مراسم العزاء، حيث حرص على تقديم واجب المواساة لأسرة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، مؤكدًا دعمه ومساندته لأسرته.

كما شهد العزاء حضور الفنان أحمد صيام، الذي حرص بدوره على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحل، وسط أجواء من الحزن التي خيمت على المكان.

حرص عدد من نجوم الفن على حضور مراسم عزاء الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

نجوم المجتمع والمشاهير في عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

وقدم النجوم واجب العزاء لأسرة الفنان الكبير الراحل نجله أحمد أبو زهرة وبناته وأحفاده، أبرزهم الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الكاتبة فاطمة ناعوت، الفنان سيد رجب، الفنان صبري فواز، الفنان مفيد عاشور، وعدد كبير من النجوم.

حضر العزاء أيضًا، محمد أبو داوود ومصطفى شعبان وأشرف زكي وفردوس عبدالحميد والمخرج خالد جلال والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والفنان أحمد سلامة، وأحمد بدير.

