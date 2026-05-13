نشر البيت الأبيض فيديو يوثق لحظة وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين خلال الزيارة الرسمية التي من المقرر أن يلتقي فيها مع نظيره الصيني.

وكتب البيت الأبيض على الفيديو الذي نشره بمنصة أكس اليوم الأربعاء: “الوصول الذي انتظره الجميع”.

ووصل مساء الأربعاء ترامب إلى العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية تلقى اهتماما دوليا واسعا، نظراً لما تتسم به العلاقات بين البلدين من تنافس وندية، إلى جانب التوترات التي خيمت على علاقات إدارتيهما خلال الفترة الأخيرة.