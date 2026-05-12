الاستقالات تضرب حكومة ستارمر.. مسؤول بوزارة الصحة رابع المغادرين

أعلن زبير أحمد، وكيل وزارة الدولة البرلماني في وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، استقالته يوم الثلاثاء 12 مايو 2026، احتجاجاً على قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، وذلك في أعقاب هزائم انتخابية لحزب العمال، وأصبح زبير أحمد أحدث وزير حكومي يعلن استقالته من منصبه.

وفي خطاب استقالته الذي نشره عبر منصة "إكس"، قال حليف وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج: "من الواضح، خلال الأيام الأخيرة، أن الجمهور في جميع أنحاء المملكة المتحدة فقد بشكل لا رجعة فيه الثقة بك كرئيس للوزراء".

استقالات تضرب حكومة ستارمر

واستقالت وكيلة وزارة العدل البريطانية أليكس ديفيز-جونز اليوم الثلاثاء، احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء ‌كير ستارمر، مما زاد من الضغوط عليه بعد الأداء الضعيف في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي.

وقالت ديفيز-جونز في رسالة على منصة إكس موجهة إلى ⁠ستارمر "كان علينا بذل المزيد من الجهود، وبالتالي، وبقلب يعتصره الحزن، ليس لدي خيار سوى الاستقالة".

واستقالت أيضا وزيرة حماية المرأة والفتيات من العنف جيس فيليبس من الحكومة اليوم الثلاثاء لنفس السبب.

وتوسع انعدام الثقة بكير ستارمر داخل حكومته، إذ حتى قبل بدء جلسة مجلس الوزراء، كانت وزيرة الدولة للإسكان، مياتا فانبوله أعلنت استقالتها، هي الأخرى لتكون الاستقالة الأولى التي تضرب الحكومة.

وتأتي دعوات ستارمر إلى الاستقالة أيضا، عقب تقارير بشأن تعيين السفير السابق في الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.