وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى العاصمة الصينية بكين في استهلال لزيارة رسمية، تهدف لعقد قمة مرتقبة مع نظيره شي جين بينج، حيث تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية يُشغل اهتمام الدوائر السياسية العالمية، إذ لم يتضمن جدول أعمال ترامب في يوم وصوله أي فعاليات عامة سوى مراسم الاستقبال.

ومن المقرر أن يشهد يوما الخميس والجمعة سلسلة من الاجتماعات المكثفة والمباحثات الثنائية بين الزعيمين لمناقشة الملفات العالقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

مراسم استقبال حافلة وأجواء احتفالية ترافق وصول الوفد الأمريكي

توقف الرئيس ترامب لبعض الوقت فور وصوله لمشاهدة مظاهر الترحيب الصينية الرسمية التي أُعدت خصيصا لاستقباله، حيث شارك نحو 300 شاب صيني في تحية الرئيس الأمريكي ملوّحين بأعلام مصغرة للولايات المتحدة والصين في حركة متناغمة.

وردد الأطفال عبارات الترحيب باللغة الصينية تعبيرا عن حفاوة الاستقبال، وقد بدا الرئيس الأمريكي مبتسما ومنبهرا بالمشهد الاحتفالي، وحرص على تحية كبار الشخصيات التي كانت في انتظاره قبل أن يستقل سيارته الرئاسية متوجها إلى مقر إقامته دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية، حسبما أفادت شبكة "إن بي سي نيوز".

كسر الرئيس الأمريكي البروتكول ووقف بإعجاب أمام الطلاب الصينيين الذين كانوا ينشدون الترحيب به.

وفد رفيع المستوى يُرافق ترامب يضم أفرادا من عائلته وإيلون ماسك

رافق الرئيس الأمريكي في رحلته على متن طائرة "إير فورس وان" وفد بارز ضم ابنه إريك ترامب وزوجته لارا ترامب، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات المؤثرة والمسؤولين.

وكان من بين أبرز الحاضرين ضمن الوفد المسافر رئيس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، مما يُعطي انطباعا بوجود ملفات تقنية واقتصادية كبرى قد تُطرح على طاولة النقاش خلال اللقاءات المرتقبة مع الجانب الصيني.، حيث تُعد مشاركة هذه الشخصيات مؤشرا على الأهمية التي تُوليها الإدارة الأمريكية لهذه الجولة الآسيوية.

بروتوكول السجادة الحمراء وحضور دبلوماسي صيني وأمريكي رفيع

حظي ترامب، باستقبال مفعم بمظاهر الفخامة والبروتوكول، حيث فُرش له السجادة الحمراء فور هبوط طائرته في مطار بكين.

وكان في مقدمة مستقبليه نائب الرئيس الصيني هان تشنج والسفير الصيني لدى واشنطن شيه فنج، بالإضافة إلى ما تشاو شو النائب التنفيذي لوزير الخارجية الصيني.

وبحسب بيانات البيت الأبيض، فقد شارك في الاستقبال أيضا المبعوث الأمريكي لدى بكين ديفيد بيردو، وسط استعراض عسكري قدّمه حرس الشرف وفرقة الموسيقى العسكرية، مما يعكس حرص بكين على إظهار أعلى درجات التقدير الدبلوماسي للرئيس الزائر.

وتأتي زيارة ترامب إلى الصين في لحظة حساسة للغاية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي العالمي، وسط آمال كبيرة في أن تُساهم المباحثات المكثفة بين الرئيسين ترامب وشي جين بينج في تخفيف التوترات وإيجاد حلول للملفات الخلافية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي بأسره.