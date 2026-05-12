لوحت إيران بإمكانية رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الاستخدام العسكري، في حال تعرضها لهجوم جديد، بحسب تصريحات أدلى بها متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.

وقال إبراهيم رضائي، الثلاثاء، إن طهران قد تتجه إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 في المئة، وهو المستوى الذي يعتبر صالحاً لصناعة الأسلحة النووية، إذا تعرضت البلاد لأي هجوم جديد، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح رضائي، في منشور عبر منصة "إكس"، أن التخصيب بنسبة 90 في المئة قد يكون أحد الخيارات المطروحة أمام إيران في حال تكرار الهجمات ضدها.

وأضاف أن هذه المسألة ستخضع للنقاش داخل البرلمان الإيراني خلال الفترة المقبلة.