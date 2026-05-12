بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، والتي تشهد مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وأهمية النهوض بشركة مصر للطيران.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة هبة شاروبيم وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية والركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في حركة السفر.

ويناقش الشيوخ، طلب النائب إيهاب زكريا وأكثر من عشرين عضوًا، حول "تطوير شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، لتعزيز تنافسيتها" في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.