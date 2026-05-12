أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكداً استهداف عشرات الأهداف والبنى العسكرية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالتزامن مع استمرار التوترات الميدانية على الحدود.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم نحو 45 هدفاً وبنية عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق جنوب لبنان، موضحاً أن العمليات شملت استهداف 10 مستودعات تحتوي على وسائل قتالية، إضافة إلى شن غارات على منصات لإطلاق الصواريخ.

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ عمليات استهدفت عناصر من حزب الله قال إنهم شكلوا تهديداً للقوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان.

كما أعلن جيش الاحتلال اعتراض طائرتين مسيرتين داخل الأجواء اللبنانية في المناطق التي تنتشر فيها قواته.

وأشار إلى أن حزب الله أطلق عدة صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مؤكداً أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة ولم تسفر عن وقوع إصابات.