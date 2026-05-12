حل الفنان حسن الهلالي ضيفا على برنامج "النص الحلو" المعروض على قناة "الحدث اليوم" على خلفية الأزمة التي سببها بعد طرده من عزاء الفنان الراحل هاني شاكر.

تحدث حسن الهلالي عن شكله غير التقليدي وبالأخص شاربه الذي أوضح على حد قوله في البرنامج "بصرف على شنبي 5 آلاف في الشهر وبعتبره زي ابني"، ليواصل "الهلالي" إثارته للجدل وسط حالة من الانتقادات من قبل رواد التواصل الاجتماعي.

كواليس أزمة حسن الهلالي في عزاء الراحل هاني شاكر

جاء منع دخول الفنان حسن الهلالي عزاء الراحل هاني شاكر، بسبب الإجراءات الصارمة التي أصدرتها نقابة الصحفيين، وإطلاق استمارة تسجيل لتغطية جنازة وعزاء أمير الغناء العربي، وذلك فى أول تطبيق رسمى لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة سكنة SOKNA، المتخصصة فى تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات، للحد من المتطفلين على العزاءات.

إذ ظهر حسن الهلالي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، منفعلا معربا عن غضبه بسبب منعه من الدخول وتقديم واجب العزاء.

وقال حسن الهلالي في الفيديو: "أنا فنان مصري ولازم يبقى ليا وضعي في بلدي، عيب أنا معروف".

آخر مشاركات حسن الهلالي الفنية

كانت آخر مشاركات حسن الهلالي الفنية بمسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما الشعبية، حول صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

اقرأ أيضا:



في جلسات مغلقة.. بدء محاكمة سعد لمجرد بتهمة "الاغتصاب"





خناقة "الأعلى أجراً".. تصريحات محمد رمضان تشعل الصراع مع عمرو سعد والعوضي



