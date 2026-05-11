الصين ترفض عقوبات واشنطن على شركاتها بتهمة دعم إيران

كتب : وكالات

12:57 م 11/05/2026

الصين وأمريكا

أعربت الصين، الاثنين، عن رفضها الشديد للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ثلاث شركات مقرها الصين، بعد اتهامها من جانب واشنطن بتقديم دعم مرتبط بأنشطة عسكرية لصالح إيران، ووصفت بكين هذه الإجراءات بأنها "غير قانونية وأحادية الجانب".

موقف رسمي من وزارة الخارجية الصينية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون خلال مؤتمر صحافي دوري، إن بلاده تطالب الشركات الصينية دائماً بالالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية في أعمالها، مؤكداً أن بكين ستعمل على حماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها بحزم.

دعوة لتجنب التصعيد

وأضاف المسؤول الصيني أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تتركز على منع عودة القتال بكل الوسائل الممكنة، بدلاً من ما وصفه بمحاولات "ربط دول أخرى بالصراع بشكل خبيث وتشويه سمعتها"، في إشارة إلى الاتهامات الأمريكية الأخيرة.

الصين الولايات المتحدة إيران عقوبات أمريكية

