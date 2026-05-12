إعلان

فيديو.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة "إفريقيا - فرنسا" بكينيا

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:40 ص 12/05/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مقر قمة أفريقيا – فرنسا، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي.


ويشارك الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا – فرنسا، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، والتي ستتضمن كلمات لكل من رؤساء كينيا وفرنسا وبوروندي "الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي"، إلى جانب سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويلقي الرئيس السيسي كلمة مصر في جلسة، تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي، إلى جانب تعزيز نفاذ الدول الأفريقية إلى التمويل المستدام.

كما يعقد الرئيس السيسي عددًا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة، إلى جانب إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في الشحن البحري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي كينيا قمة إفريقيا فرنسا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شبانة يثير الجدل: ابحثوا عن الشخصية التي تتحكم في ظهور وكيل إمام عاشور
رياضة محلية

شبانة يثير الجدل: ابحثوا عن الشخصية التي تتحكم في ظهور وكيل إمام عاشور

حسن الهلالي: "بصرف على شنبي 5 آلاف في الشهر وبعتبره زي ابني"
زووم

حسن الهلالي: "بصرف على شنبي 5 آلاف في الشهر وبعتبره زي ابني"
قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي
سينما

قبل بدء الفعاليات.. معلومات عن فيلم القبلة الكهربائية في كان السينمائي
تذكرتي تعلن التصعيد القانوني.. تفاصيل أزمة جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

تذكرتي تعلن التصعيد القانوني.. تفاصيل أزمة جماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية
فيديو.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة "إفريقيا - فرنسا" بكينيا
أخبار مصر

فيديو.. الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة "إفريقيا - فرنسا" بكينيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع
"ارحمونا في هذه اللحظة".. أول تعليق من أسرة عبدالرحمن أبو زهرة بشأن وصيته
"المكالمة الأخيرة والفدية".. القصة الكاملة لاختطاف ناقلة نفط على متنها 8 مصريين
"المعلم إبراهيم سردينة".. أشهر 10 أعمال فنية للراحل عبدالرحمن أبو زهرة