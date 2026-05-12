وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مقر قمة أفريقيا – فرنسا، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي.



ويشارك الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لقمة أفريقيا – فرنسا، التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي، والتي ستتضمن كلمات لكل من رؤساء كينيا وفرنسا وبوروندي "الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي"، إلى جانب سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

ويلقي الرئيس السيسي كلمة مصر في جلسة، تناقش موضوع إصلاح البنية المالية الدولية وإصلاح النظام المالي العالمي، إلى جانب تعزيز نفاذ الدول الأفريقية إلى التمويل المستدام.

كما يعقد الرئيس السيسي عددًا من اللقاءات الثنائية مع القادة الأفارقة ومسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة، إلى جانب إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة في الشحن البحري.