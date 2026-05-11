من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينج في قمة مرتقبة الأربعاء المقبل، وسط أجواء تخيم عليها تداعيات الحرب المرتبطة بـ إيران وترقب لدور صيني محتمل في احتواء التصعيد.

تأجيل سابق بسبب الحرب

وقالت وول ستريت جورنال، الأحد، إن القمة التي طال انتظارها كانت قد تأجلت في وقت سابق بسبب تطورات الحرب، مشيرة إلى أن الملف الإيراني بات يتصدر جدول أعمال اللقاء المرتقب بين الجانبين.

وأضافت الصحيفة أن ترمب يسعى إلى إنهاء الحرب التي تستنزف نفوذه على الساحة الداخلية، وتفرض في الوقت نفسه ضغوطاً متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار حالة التوتر الإقليمي وتداعياتها على الأسواق.

رهان أمريكي على الدور الصيني

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، فإن ترامب سيصل إلى بكين وهو عازم على مطالبة الصين بممارسة ضغوط على إيران للمساعدة في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الصراع.

علاقة نفطية قائمة على المصالح

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تعتمد على إيران في الحصول على النفط بأسعار منخفضة، ضمن علاقة تقوم على المصالح المتبادلة، وهو ما يجعل بكين طرفاً مؤثراً في أي مساعٍ دبلوماسية محتملة لخفض التوتر.