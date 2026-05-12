فرنسا وبريطانيا تبحثان خطة عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز

11:19 ص 12/05/2026

تستعد فرنسا وبريطانيا لقيادة اجتماع عسكري متعدد الجنسيات يهدف إلى مناقشة الخطط الدفاعية الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة فيه، في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.

وتترأس وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران، إلى جانب نظيرها البريطاني جون هيلي، الاجتماع المشترك الذي يركز على بحث الترتيبات العسكرية المرتبطة بالمهمة الدفاعية المقترحة لتأمين المضيق مستقبلاً.

ومن المنتظر أن يقدم شركاء التحالف خلال الاجتماع تصوراً لحجم الإسهامات العسكرية التي يمكن أن يشاركوا بها ضمن المهمة متعددة الجنسيات الهادفة إلى حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي سياق التحركات العسكرية الجارية، كانت المملكة المتحدة قد أعلنت إرسال المدمرة "إتش إم إس دراغون" إلى المنطقة، بهدف المشاركة في المهمة الدولية المحتملة، إذا سمحت الظروف بتنفيذها.

