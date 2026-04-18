أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن اجتماعًا رفيع المستوى عُقد في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان، حيث ناقش المشاركون آخر المستجدات والتطورات في المنطقة.

الخارجية السعودية تكشف تفاصيل اجتماع أنطاليا الرباعي

وأوضحت الخارجية أن الاجتماع الرباعي ركز على دعم الجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، في إطار مساعٍ لخفض التصعيد الإقليمي.

وأضافت أن اللقاء تناول أيضًا عددًا من الملفات الإقليمية الملحة، والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق المشترك بين الدول المشاركة لدعم الاستقرار في المنطقة.