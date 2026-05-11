إعلان

بعد الهبوط في نيبال.. اندلاع حريق على متن رحلة للخطوط الجوية التركية

كتب : وكالات

06:59 ص 11/05/2026

الخطوط الجوية التركية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت السلطات، أن حريقا بسيطا اندلع ‌على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت اليوم الاثنين في كاتمندو، عاصمة ⁠نيبال، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال، ⁠إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم ⁠على متن طائرة من طراز إيرباص 333 قادمة ⁠من إسطنبول تم إجلاؤهم بأمان عقب ⁠اندلاع حريق في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة، وفقا ‌لرويترز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اندلاع حريق في طائرة تركية طائرة تركية كاتمندو الخطوط الجوية التركية الطيران المدني نيبال

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
نصائح طبية

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
ترامب: فوكس نيوز تستضيف شخصيات سياسية وإعلامية تكذب باستمرار
شئون عربية و دولية

ترامب: فوكس نيوز تستضيف شخصيات سياسية وإعلامية تكذب باستمرار
رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 11-5-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
سينما

تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو