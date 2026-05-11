ذكرت السلطات، أن حريقا بسيطا اندلع ‌على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت اليوم الاثنين في كاتمندو، عاصمة ⁠نيبال، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال، ⁠إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم ⁠على متن طائرة من طراز إيرباص 333 قادمة ⁠من إسطنبول تم إجلاؤهم بأمان عقب ⁠اندلاع حريق في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة، وفقا ‌لرويترز.