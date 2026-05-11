بعد الهبوط في نيبال.. اندلاع حريق على متن رحلة للخطوط الجوية التركية
كتب : وكالات
06:59 ص 11/05/2026
ذكرت السلطات، أن حريقا بسيطا اندلع على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت اليوم الاثنين في كاتمندو، عاصمة نيبال، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق.
وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال، إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم على متن طائرة من طراز إيرباص 333 قادمة من إسطنبول تم إجلاؤهم بأمان عقب اندلاع حريق في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة، وفقا لرويترز.