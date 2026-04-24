مطار الإمام الخميني في طهران يستأنف الرحلات الدولية بعد توقف بسبب الحرب

كتب : وكالات

02:34 م 24/04/2026

أعلنت وكالة إيسنا أن مطار الإمام الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة الإيرانية، سيستأنف تشغيل الرحلات الدولية اعتباراً من يوم السبت، بعد فترة توقف فرضتها تداعيات الحرب.

وبحسب بيان صادر عن إدارة المطار، ستشمل المرحلة الأولى من التشغيل رحلات دولية إلى كل من إسطنبول ومسقط، في خطوة تعكس عودة تدريجية لحركة النقل الجوي.

وكانت هيئة الطيران المدني الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق من الأسبوع، إعادة فتح المطار إلى جانب مطار مهر آباد، بعد أسابيع من الإغلاق نتيجة الحرب.

كما استؤنفت الرحلات الدولية من مطار مشهد الدولي يوم الاثنين، في إطار استعادة حركة الطيران المدني، التي توقفت منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

الطيران المدني إيران طهران حرب إيران إسطنبول مطار الإمام الخميني الدولي

