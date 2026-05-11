دخلت اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول السياحية بين روسيا والسعودية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، في خطوة تستهدف تسهيل حركة السفر بين البلدين وتعزيز التبادل السياحي.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، يُسمح للمواطنين الروس بالبقاء داخل الأراضي السعودية لمدة تصل إلى 90 يوماً خلال عام واحد، من دون السماح لهم بالعمل أو الدراسة أو الإقامة داخل المملكة.

وتنص الاتفاقية على أن الزيارات التي تتم لأغراض غير سياحية، إلى جانب رحلات الحج والعمرة، ستظل خاضعة للحصول على تأشيرات دخول مسبقة.

وفي المقابل، سيحصل المواطنون السعوديون على التسهيلات نفسها عند زيارة روسيا، وفق مبدأ الإعفاء المتبادل بين الجانبين.

ووفق بيانات وزارة الخارجية الروسية، ارتفع عدد السعوديين الذين زاروا روسيا خلال عام 2025 بنسبة 35% ليصل إلى نحو 60 ألف زائر، بينما زاد عدد المواطنين الروس الذين توجهوا إلى السعودية بنسبة 42% خلال الفترة نفسها، متجاوزاً 50 ألف سائح.

وكانت السعودية وروسيا قد وقعتا اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول في العاصمة السعودية الرياض يوم 1 ديسمبر 2025.