بوتين: مستعدون لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب

كتب : وكالات

03:18 ص 10/05/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن ينتهي الصراع الإيراني في أقرب وقت ممكن، مجددا استعداد بلاده لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب.

وتابع بوتين: "بإمكان إيران الوثوق بنقل اليورانيوم المخصب إلى دولة صديقة"، مضيفا أن موسكو تريد أن تساهم بحل الوضع فيما يخص إيران.

وأضاف: "إذا لم ينتهِ الصراع الإيراني سيخسر الجميع"، موكدا أن الصراع الإيراني يضع موسكو في موقف صعب نظرا لعلاقاتها الجيدة مع طهران ودول منطقة الخليج الأخرى.

وفي أبريل الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد عرضه للمساعدة في التعامل مع اليورانيوم الإيراني المخصب.

وأضاف ترامب، أنه أبلغ بوتين بأن الأهم هو أن ينخرط في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

في المقابل، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة رفضت اقتراحا روسيا يقضي بتولي موسكو نقل كامل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، في خطوة تهدف إلى المساعدة في حل الأزمة في الشرق الأوسط.

واقترحت روسيا لأول مرة في يونيو 2025، أن تتولى السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني، ثم أعادت طرح الاقتراح مجددا في أبريل خلال المباحثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ويقول ترامب، إن أحد الأسباب الرئيسية للحرب هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

من جهتها تشدد طهران على أن تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن أن تنتج الوقود لمحطات الطاقة وتنتج الرؤوس النووية على حسب المدة، يقتصر فقط على الاستخدامات المدنية السلمية، وفقا للعربية.

