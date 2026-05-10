السعودية تدين الاستهدافات للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت

كتب : وكالات

10:29 م 10/05/2026

وزارة الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان اليوم الأحد، وقوف المملكة مع كافة الإجراءات التي تتخذها الدول الخليجية الشقيقة لحماية أمنها واستقرارها.

وطالبت السعودية بالوقف الفوري للاعتداءات السافرة على أراضي الدول الخليجية ومياهها الإقليمية، ولأي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل للممرات المائية الدولية.

وشددت السعودية، على أهمية الالتزام بحماية الممرات البحرية الدولية وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.

