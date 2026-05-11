أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا وفرنسا ستستضيفان، غدًا الثلاثاء، اجتماعاً لوزراء دفاع من دول مختلفة لمناقشة الخطط العسكرية الرامية إلى استعادة تدفق التجارة عبر مضيق هرمز.

مشاركة أكثر من 40 دولة

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي سيشارك في رئاسة الاجتماع إلى جانب نظيرته الفرنسية كاثرين فوتران، بحضور ممثلين عن أكثر من 40 دولة، في أول اجتماع لوزراء الدفاع للبعثة متعددة الجنسيات.

تحذير إيراني لبريطانيا وفرنسا

وفي المقابل، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، الأحد، بريطانيا وفرنسا من نشر سفنهما الحربية في مضيق هرمز، في موقف يعكس تصاعد التوتر حول التحركات العسكرية الغربية في المنطقة.

إرسال سفينة حربية بريطانية

وكانت بريطانيا قد أعلنت، السبت، إرسال السفينة الحربية إتش إم إس دراجون إلى الشرق الأوسط ضمن ما وصفته بخطة "دفاعية بحتة"، تهدف إلى دعم عمليات إزالة الألغام وحماية السفن التجارية المارة في الممر البحري.

تحرك فرنسي في البحر الأحمر

كما أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية أن فرنسا نشرت الأسبوع الماضي مجموعة حاملات الطائرات الضاربة التابعة لها في البحر الأحمر، في إطار التحضير لمهمة محتملة تهدف إلى تأمين مضيق هرمز.

بعثة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة

وقادت بريطانيا وفرنسا خلال الفترة الأخيرة جهوداً لتشكيل بعثة متعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في الممر المائي، مع تشجيع شركاء دوليين آخرين على الانضمام إلى هذه المهمة البحرية.

وقال جون هيلي إنه أصدر توجيهات بإرسال السفينة إتش إم إس دراغون إلى الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الخطوة تضع بريطانيا في موقع يسمح لها بدعم المهمة فور استدعاء الحاجة لذلك.