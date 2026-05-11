أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، مجدداً أنه لا داعي للقلق بشأن تفشي فيروس هانتا.

وقال المسؤول الأممي ، في تصريح أوردته شبكة "اسوشيتدبرس"، "لقد كررنا هذا الجواب مراراً وتكرارًا. هذا ليس فيروسًا آخر مثل كوفيد-19. والخطر على العامة منخفض. لذا لا داعي للخوف أو الذعر".

ونقلت "اسوشيتدبرس" عن مسؤول أخر في منظمة الصحة العالمية ، لم تُشر إلى اسمه ، قوله إن ركاب السفينة الموبوءة شعروا بالارتياح لعودتهم إلى ديارهم.