إعلان

مصدر إيراني: رد فعل ترامب على مقترح إيران لا يهم على الإطلاق

كتب : وكالات

01:52 ص 11/05/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر إيراني في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن ترامب إذا لم يكن راضيا عن رد إيران فهذا أفضل بطبيعة الحال، وفقا لما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

أضاف المصدر، أن فريق التفاوض يجب أن يضع خططا تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط1".

وتابع: "لا أحد في إيران يضع خططا لإرضاء ترامب"، مؤكدا أن رد فعل ترامب على مقترح إيران لا يهم على الإطلاق.

وكشفت مصادر أمريكية وإيرانية، الأحد، تفاصيل الرد الإيراني، على المقترح الأمريكي لوقف الحرب بين واشنطن وبكين.

وقالت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران أرسلت ردا متعدد الصفحات على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، لكنها قالت إن الرد لا يتضمن تعهدات تلبي مطالب واشنطن بشأن البرنامج النووي أو مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

أضافت المصادر: "طهران اقترحت إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي".

وأكدت المصادر، أن إيران أبدت استعدادها لترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الكمية المتبقية إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة مع ضمان حق استعادته إذا فشلت المفاوضات.

وأعلن ترامب، مساء الأحد، رفضه للرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قائلا: "قرأت للتو الرد من ممثلي إيران لكنه لم يعجبني إنه غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف أن أسبوعين يكفيان لضرب كل هدف في إيران، معتبرا أن طهران هُزمت عسكريا في الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل في فبراير، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب حرب إيران وأمريكا مقترح إيران الرئيس الأمريكي إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
فرج عامر يكشف لمصراوي كواليس أزمة نهائي كأس مصر عام 2018 (فيديو)
رياضة محلية

فرج عامر يكشف لمصراوي كواليس أزمة نهائي كأس مصر عام 2018 (فيديو)
الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
أخبار المحافظات

رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
فؤاد عودة: المريض "رقم صفر" أصيب بـ هانتا خارج السفينة المنكوبة
أخبار مصر

فؤاد عودة: المريض "رقم صفر" أصيب بـ هانتا خارج السفينة المنكوبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو