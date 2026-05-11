أكد مصدر إيراني في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن ترامب إذا لم يكن راضيا عن رد إيران فهذا أفضل بطبيعة الحال، وفقا لما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

أضاف المصدر، أن فريق التفاوض يجب أن يضع خططا تراعي حقوق الشعب الإيراني فقط1".

وتابع: "لا أحد في إيران يضع خططا لإرضاء ترامب"، مؤكدا أن رد فعل ترامب على مقترح إيران لا يهم على الإطلاق.

وكشفت مصادر أمريكية وإيرانية، الأحد، تفاصيل الرد الإيراني، على المقترح الأمريكي لوقف الحرب بين واشنطن وبكين.

وقالت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران أرسلت ردا متعدد الصفحات على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، لكنها قالت إن الرد لا يتضمن تعهدات تلبي مطالب واشنطن بشأن البرنامج النووي أو مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

أضافت المصادر: "طهران اقترحت إنهاء القتال وفتح مضيق هرمز تدريجيا بالتزامن مع رفع الحصار الأمريكي".

وأكدت المصادر، أن إيران أبدت استعدادها لترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل الكمية المتبقية إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة مع ضمان حق استعادته إذا فشلت المفاوضات.

وأعلن ترامب، مساء الأحد، رفضه للرد الإيراني على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب، قائلا: "قرأت للتو الرد من ممثلي إيران لكنه لم يعجبني إنه غير مقبول على الإطلاق".

وأضاف أن أسبوعين يكفيان لضرب كل هدف في إيران، معتبرا أن طهران هُزمت عسكريا في الحرب التي أطلقتها واشنطن وإسرائيل في فبراير، وفقا للغد.