قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، إن الولايات المتحدة تدرس تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل بشكل طويل الأمد، مع إمكانية نقل وحدات قتالية أمريكية من دول أخرى في المنطقة إليها، عقب نجاح عملية "زئير الأسد" و"الغضب الملحمي" المشتركة وفق تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

آفاق الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل

وفقا للصحيفة العبرية، أشارت دوائر أمنية إسرائيلية إلى أن واشنطن باتت تنظر إلى إسرائيل باعتبارها حصنا استراتيجيا يوفر مساحة من حرية العمل العسكري لا تتوفر في أي دولة أخرى داخل الإقليم.

ويستند هذا التقييم إلى حقيقة أن إسرائيل لا تفرض قيودا على النشاط العسكري الأمريكي، بخلاف دول إقليمية أخرى تضع شروطا معقدة.

وذكرت الصحيفة، أن القوات الأمريكية اطلعت بشكل مباشر خلال العمليات المشتركة على قدرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا سلاح الجو.

وشهدت عملية "زئير الأسد"، الاسم الإسرائيلي للعمليات العسكرية في حرب إيران، إزالة قيود كانت قائمة سابقا بين الجانبين، حيث أدار ضباط وجنود أمريكيون العمليات من داخل مركز القيادة الإسرائيلي المعروف باسم البور، واطلعوا عن قرب على نقاط القوة وكذلك مواطن الضعف لدى جيش الاحتلال وسلاحه الجوي.

التنسيق العملياتي المتبادل بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي

وفي المقابل، تواجد مسؤولون كبار من سلاح الجو الإسرائيلي في الولايات المتحدة أثناء العملية، حيث اطلعوا بدورهم على مزايا ونقاط ضعف الجيش الأمريكي.

وأكد قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الذي شارك في مراسم تسليم قيادة سلاح الجو الأسبوع الماضي، في حديثه مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي المنتهية ولايته تومر بار، أن مستوى التعاون الحالي يمثل نقطة الصفر، مضيفا أنه لا توجد نية للتراجع عن هذا المستوى من التنسيق، وفقا للصحيفة العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن القوات الأمريكية الموجودة في إسرائيل لن تغادر في المستقبل القريب أو حتى البعيد، لأن الأمريكيين أدركوا أن إسرائيل تمثل حصنا مريحا للعمل العسكري، كونها دولة بعيدة نسبيا عن التهديدات الرئيسية وتتمتع بحماية قوية عبر منظومات الدفاع الجوي.

غياب القيود التشغيلية ومستقبل القاعدة الأمريكية المقبلة

وأضاف المسؤول الأمني أن غياب القيود التشغيلية يعد من أهم العوامل التي تجذب واشنطن؛ فخلافا لدول أخرى تفرض قيودا على عمليات الإقلاع للمهام الهجومية أو تضع شروطا مختلفة، لا توجد مثل هذه القيود في إسرائيل.

وبحسب التقديرات داخل المؤسسة الأمنية، تعمل الولايات المتحدة حاليا على إعداد وثائق سياسية جديدة خاصة بالشرق الأوسط، تتضمن توصيات بالحفاظ على وجود عسكري دائم داخل إسرائيل لفترة طويلة.

وأشار مصدر أمني للصحيفة، إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحديث يدور عن بطاريات دفاع جوي أو أسراب مقاتلة أو مكونات عسكرية أخرى، لكنه لم يستبعد أن تصبح القاعدة الأمريكية المقبلة في المنطقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

التنسيق بين ترامب ونتنياهو في ظل الملفات الإقليمية

ورغم استمرار وجود تباينات في الرؤى بين واشنطن وتل أبيب بشأن طريقة إدارة بعض الساحات الإقليمية، وخصوصا في الملفين اللبناني والإيراني، شدد مسؤولون أمنيون على أن التنسيق العسكري بين الجيشين لا يزال كاملا.

وأكد المسؤولون أنه لا يوجد أي سيناريو يمكن أن يفاجأ فيه أحد الطرفين بتحرك يقوم به الطرف الآخر، وفقا لـ"يسرائيل هايوم".

وشددت الصحيفة، على استمرار التنسيق الوثيق على المستوى السياسي بين رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم عدم وجود توافق كامل بينهما في جميع الملفات السياسية المطروحة.

الوجود العسكري الأمريكي في إسرائيل - زئير الأسد – حرب إيران – إيران وأمريكا - التعاون العسكري بين أمريكا وإسرائيل.