في تطور جديد يتعلق بمسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، سلمت طهران إلى الوسيط الباكستاني ردها على أحدث المقترحات الأمريكية الخاصة بإنهاء الحرب.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تسلمت الرد الإيراني على مقترح السلام الأمريكي، مشدداً على أن إسلام آباد تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة والعالم.

وأوضح شريف، أن التحركات الباكستانية مستمرة في إطار المساعي السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وكشف مصدر إيراني مسؤول تفاصيل الرد الذي قدمته طهران على المقترحات الأمريكية، مؤكداً أن الرد جاء بصيغة واقعية وإيجابية، ويحمل رؤية إيرانية تستند إلى جملة من الشروط والاعتبارات السياسية والأمنية المرتبطة بمستقبل المنطقة والعلاقات مع واشنطن.

وأوضح المصدر الإيراني، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الرد الإيراني يركز بصورة أساسية على إنهاء الحرب في المنطقة بأكملها، خاصة في لبنان، إلى جانب العمل على تسوية الخلافات القائمة مع الولايات المتحدة.

وأضاف المسوؤل الإيراني، أن طهران شددت في ردها على ضرورة وجود آلية واضحة ومضمونة لرفع جميع أشكال العقوبات المفروضة عليها، باعتبار أن ملف العقوبات يمثل أولوية أساسية بالنسبة للقيادة الإيرانية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الرد تضمن أيضا المطالبة بضمانات دولية واضحة بشأن تنفيذ أي اتفاق محتمل مع واشنطن، على أن يستند هذا الاتفاق مع المصالح العليا للبلاد، إضافة إلى نتائج المشاورات التي أجرتها إيران مع عدد من دول المنطقة خلال الفترة الماضية.

ولفت المصدر الإيراني، إلى أن تعامل الولايات المتحدة بإيجابية مع الرد الإيراني من شأنه أن يدفع المفاوضات إلى الأمام بشكل سريع، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والأمنية في المنطقة.

ويتضمن المقترح الأمريكي الأخير إعادة فتح مضيق هرمز، إضافة إلى رفع الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على موانئ إيران، مع تحديد مهلة زمنية تمتد إلى 30 يوماً من أجل التفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً بين الطرفين.

ويُعد الملف النووي الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيداً في العلاقات بين البلدين، إذ استغرق الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 سنوات طويلة من المفاوضات المكثفة بين فرق كبيرة من الخبراء والفنيين، قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق عام 2018، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الطرفين مجدداً.

وتعتقد واشنطن أن إيران تسعى إلى تطوير قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.