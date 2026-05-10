قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إن الرد الإيراني لم يعجبه وأنه غير مقبول إطلاقا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة، أن إيران أرسلت رسميا ردا متعدد الصفحات على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، موضحة أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي في إطار صراع إيران وأمريكا.

فجوة نووية في ملف إيران وأمريكا

وأشارت المصادر إلى أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية أيضا بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، رغم أن إيران اقترحت إنهاء القتال وبدء فتح مضيق هرمز تدريجيا تزامنا مع رفع الحصار الأمريكي.

وتضمن المقترح الإيراني ترقيق جزء من اليورانيوم عالي التخصيب ونقل المتبقي إلى دولة غير أمريكا، مع مطالبة طهران بضمانات تكفل إعادة اليورانيوم المنقول في حال فشلت المفاوضات المتعلقة بملف إيران وأمريكا.

شروط طهران لتجنب حرب إيران

وأبدت إيران استعدادها لتعليق تخصيب اليورانيوم بشرط أن يكون لفترة أقل من 20 عاما، بينما شددت المصادر على أن الرد الإيراني يرفض تفكيك المنشآت النووية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصدر، أن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب بكل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز، مع التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا في إطار صراع إيران وأمريكا.

مطالب رفع العقوبات الاقتصادية

وأكد المصدر أن الرد الإيراني شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي، كما طالبت طهران بإلغاء عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المتعلقة ببيع النفط الإيراني خلال 30 يوما.

ووفقا للمصدر، يشدد الرد الإيراني على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بالتزامن مع التفاهم الأولي لإنهاء التصعيد وتجنب حرب إيران.