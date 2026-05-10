ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في لاتفيا أن وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس قدم استقالته عقب سقوط مسيرة أوكرانية اخترقت المجال الجوي للجمهورية البلطيقية ليلة 7 مايو الجاري.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اللاتفية LSM عن سبرودس قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "اتخذت قرارًا بالتنحي عن منصب وزير الدفاع لحماية الجيش اللاتفي من التورط في حملة سياسية".

وكانت سقطت طائرة بدون طيار في منطقة محطة نفط بمدينة ريزكني شرق لاتفيا، الأربعاء الماضي الموافق 7 مايو 2026، ما تسبب في أضرار لحقت بأربعة خزانات.