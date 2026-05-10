إعلان

استقالة وزير الدفاع اللاتفي بعد سقوط مسيرة أوكرانية داخل المجال الجوي

كتب : وكالات

11:39 م 10/05/2026

وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية في لاتفيا أن وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس قدم استقالته عقب سقوط مسيرة أوكرانية اخترقت المجال الجوي للجمهورية البلطيقية ليلة 7 مايو الجاري.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية اللاتفية LSM عن سبرودس قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "اتخذت قرارًا بالتنحي عن منصب وزير الدفاع لحماية الجيش اللاتفي من التورط في حملة سياسية".

وكانت سقطت طائرة بدون طيار في منطقة محطة نفط بمدينة ريزكني شرق لاتفيا، الأربعاء الماضي الموافق 7 مايو 2026، ما تسبب في أضرار لحقت بأربعة خزانات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرة أوكرانية أوكرانيا وزير الدفاع اللاتفي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
نصائح طبية

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة
حوادث وقضايا

"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 16 مصابا في حادث مروع بالخليفة
ترامب: ناقشت مع نتنياهو الرد الإيراني والمفاوضات مسؤوليتي أنا
شئون عربية و دولية

ترامب: ناقشت مع نتنياهو الرد الإيراني والمفاوضات مسؤوليتي أنا

ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
شئون عربية و دولية

ماكرون: فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027
مسرح و تليفزيون

لأول مرة.. محمد رمضان يكشف عن تفاصيل مسلسله في رمضان 2027

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو