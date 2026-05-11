بعد إقالة المسؤول السابق.. رائف فوزي مديرًا لإشغالات الدقي

كتب : محمد أبو بكر

12:01 ص 11/05/2026

الدكتور أحمد الأنصاري

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، عقب قرار إقالة مدير الإشغالات بالحي، تكليف رائف فوزي بمنصب مدير الإشغالات الجديد، خلفًا للمسؤول الذي تمت إقالته، وذلك في إطار إعادة ضبط منظومة العمل والتعامل مع أوجه القصور التي تم رصدها مؤخرًا.

وجاء قرار محافظ الجيزة، عقب الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها المحافظ بشوارع الحي، والتي أسفرت عن رصد عدد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وبدأ المدير الجديد مباشرة مهام عمله من خلال متابعة الحملات الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بالشوارع والمحاور الرئيسية، مع التشديد على استمرار الحملات اليومية وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

وكان محافظ الجيزة قد قرر خلال جولة ليلية مفاجئة إقالة مدير الإشغالات بحي الدقي من مهام عمله، إلى جانب إحالة عدد من المقصرين للتحقيق، بعد رصد مخالفات ميدانية وتراجع في مستوى المتابعة والانضباط داخل عدد من الشوارع الحيوية بالحي.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، ضرورة فرض الانضباط بالشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التعامل الحاسم مع الإشغالات والتعديات التي تعوق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري.

