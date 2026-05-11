إعلان

إسبانيا تعلن إجلاء 94 راكبًا من السفينة الموبوءة

كتب : وكالات

12:04 ص 11/05/2026

وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيان، أن 94 راكبا نزلوا بنجاح من السفينة السياحية التي تفشي عليها فيروس هانتا.

وقالت مونيكا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن عمليات الإجلاء سارت على ما يرام، مؤكدة أن 94 شخصا من 19 جنسية تم إنزالهم من السفينة "إم في هونديوس"، وأن الأمور سارت بشكل طبيعي وآمن تمامًا.

وأضافت: "اليوم، يمكننا أن نفخر بنجاح العملية"، لافتة إلى أن هناك 7 رحلات جوية تقل ركابًا من 8 جنسيات، إضافة إلى رحلة متجهة إلى هولندا تقل 11 جنسية.

وعلّقت الوزيرة الإسبانية، على ظهور أعراض لدى أحد المسافرين العائدين إلى فرنسا، مؤكدة أن ذلك "ليس بالأمر غير المعتاد".

وأشارت وزيرة الصحة الإسبانية، إلى أن عمليات الإجلاء ستتواصل غدًا عبر رحلتين إضافيتين، الأولى إلى أستراليا تقل ستة أشخاص، والثانية إلى هولندا وعلى متنها 18 شخصا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفينة الموبوءة سفينة إم في هونديوس فيروس هانتا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
كوميديا وبحر وعائلة.. 25 صورة تكشف حياة إمام عاشور خارج الملعب
مصراوي ستوري

كوميديا وبحر وعائلة.. 25 صورة تكشف حياة إمام عاشور خارج الملعب
رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

رغم وفاة والده.. فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
بعد قانون إعادة الآثار في فرنسا.. هل ستعود مسلة الكونكورد وزودياك دندرة
أخبار مصر

بعد قانون إعادة الآثار في فرنسا.. هل ستعود مسلة الكونكورد وزودياك دندرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو