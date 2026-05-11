أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيان، أن 94 راكبا نزلوا بنجاح من السفينة السياحية التي تفشي عليها فيروس هانتا.

وقالت مونيكا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن عمليات الإجلاء سارت على ما يرام، مؤكدة أن 94 شخصا من 19 جنسية تم إنزالهم من السفينة "إم في هونديوس"، وأن الأمور سارت بشكل طبيعي وآمن تمامًا.

وأضافت: "اليوم، يمكننا أن نفخر بنجاح العملية"، لافتة إلى أن هناك 7 رحلات جوية تقل ركابًا من 8 جنسيات، إضافة إلى رحلة متجهة إلى هولندا تقل 11 جنسية.

وعلّقت الوزيرة الإسبانية، على ظهور أعراض لدى أحد المسافرين العائدين إلى فرنسا، مؤكدة أن ذلك "ليس بالأمر غير المعتاد".

وأشارت وزيرة الصحة الإسبانية، إلى أن عمليات الإجلاء ستتواصل غدًا عبر رحلتين إضافيتين، الأولى إلى أستراليا تقل ستة أشخاص، والثانية إلى هولندا وعلى متنها 18 شخصا.