أحمد موسى: الشعب اللبناني يدفع ثمن تصرفات ميلشيات "حزب الله"

كتب : داليا الظنيني

10:43 م 08/04/2026

الإعلامي أحمد موسى

شدد الإعلامي أحمد موسى على خطورة الأوضاع الراهنة في لبنان، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم لا يفرق بين منطقة وأخرى، حيث طال القصف الجنوب والشمال والوسط، مما أدى إلى تدمير شامل طال البنية التحتية اللبنانية الحيوية.

أحمد موسى يهاجم ميليشيا حزب الله

قال موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" عبر شاشة "صدى البلد"، إن ميليشيات حزب الله هي من تتحمل المسؤولية عما يحدث، لافتاً إلى أن الشعب اللبناني بات يدفع ثمناً باهظاً لجرائم الحزب والعدوان الصهيوني الهمجي في آن واحد.

وذكر أن الدولة المصرية تتبنى موقفاً ثابتاً بدعم المؤسسات الوطنية الشرعية فقط، مؤكداً أن القاهرة لا تقدم أي دعم للميليشيات، بل تقف بقوة خلف سيادة لبنان واستقراره، مع استمرارها في إدانة مجرمي الحرب "نتنياهو" و"كاتس".

وأوضح أحمد موسى أن حزب الله يختطف الشعب اللبناني ويجعله رهينة لمخططاته، تماماً كما تفعل إيران في مضيق هرمز، مشدداً على أن الحل يكمن في ضرورة تسليم الحزب سلاحه فوراً للحكومة اللبنانية، لوضع حد لجرائم الحرب الإسرائيلية واستعادة الدولة لقرارها.

